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القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى

  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 11:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بولاية عين الدفلى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 إثر نصب كمين بجبل عمرونة، ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ، بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية الذخيرة و العملية لاتزال متواصلة ".

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ومن جهة أخرى، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع RPK و06  بنادق تكرارية وبندقية من نوع MAS و15 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم بالإضافة إلى 1610 طلقة من مختلف العيارات.

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من المسيلة بالناحية العسكرية الأولى وتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية وضبطت بندقية صيد، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى.

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القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى
  أدرج يـوم : الخميس, 03 تشرين1/أكتوير 2019 11:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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