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إيداع كريم طابو الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 16:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
إيداع كريم طابو الحبس المؤقت

الجزائر - مثل يوم الأربعاء كريم طابو الناطق الرسمي بإسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (غير معتمد) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، الذي امر بإيداعه الحبس المؤقت، حسب ما علم لدى هذه المحكمة.

ويتابع كريم طابو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على العنف عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي"، حسب نفس المصدر.

إقرأ أيضا:      مجلس قضاء تيبازة : غرفة الاتهام تقرر الإفراج عن كريم طابو 

وللتذكير، فقد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر المنصرم لتقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة الإفراج عنه، قبل ان يتم توقيفه بعد 24 ساعة وايداعه رهن الحبس المؤقت.

ووسط حضور أمني مكثف، شهد الشارع المحاذي لمحكمة سيدي أمحمد توافد عدد من المواطنين رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن كل الموقوفين منذ بداية الحراك الشعبي.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 17:07
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إيداع كريم طابو الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 16:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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