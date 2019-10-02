التعاون في اطار أفريبول "أولوية تدعمها أليات تنفيذ ناجعة"

الجزائر- أكد المدير العام للأمن الوطني ورئيس الجمعية العامة للأفريبول، خليفة أونيسي، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن التعاون في هذا الاطار "يشكل اولوية تدعمها أليات تنفيذ ناجعة "بهدف تعزيز التعاون.

وقال السيد أونيسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة للأفريبول أن "التعاون في اطار خطة عمل الأفريبول أضحى يشكل أولوية تدعمها أليات تنفيذ ناجعة من اجل تعزيز التعاون المرتكز على تبادل المعلومات والتكوين وتقاسم الخبرات و القدرات العملية " .

وتحقيقا لهذا المسعى --يضيف نفس المسؤول --" قامت الأفريبول بادراج مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ضمن اولويات خطة عملها " كما أنجزت ارضية لتبادل المعلومات والاتصال بين مصالح الشرطة الافريقية وكذا انشاء مكاتب اتصال تابعة للأفريبول .

وبعد ان اكد على"حرصه والتزامه الدائم" على "تفعيل" خريطة طريق الأفريبول، شدد على ضرورة " تعزيز التعاون الشرطي القائم على التشاور والتضامن وتبادل الخبرات " التي تعد حسبه أمرا بالغ الاهمية في مواجهة التحديات المختلفة.

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وأشار الى ان تنمية افريقيا "مرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على توفير أحسن ظروف الامن والاستقرار مبرزا ان هذا الاجتماع هو محطة تاريخية لمناقشة القضايا المشتركة والتوصل الى تبادل الآراء " بين الدول الاعضاء الامر الذي يسمح --كما قال --" بمواجهة موحدة وفعالة للتحديات في اطار "مقاربة شاملة تراعي مبادئ الاتحاد الافريقي وأهدافه".

وبعد أن ذكر انه منذ تفعيل هذه الألية تم تجسيد عدة نشاطات اعتمدت على دعم التكوين المتخصص لأجهزة تطبيق القانون في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها وكذا انشاء فرق خبراء متخصصة في مكافحة جرائم المعلوماتية والجريمة العابرة للأوطان والارهاب ودعمها بمنظومة اتصال وتبادل المعلومات أفاد ان العمل سيتواصل من اجل الاستفادة من مراكز الامتياز في مجال التكوين وكذا صياغة دليل مرجعي يعني ب احترام القيم الاخلاقية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان ، بالاضافة الى تأسيس يوم مخصص للاحتفال بالشرطة الافريقية.

الأفريبول ستوقع قريبا اتفاقية مع المنظمة الدولي

وأوضح في الاخير ان الجمعية العامة للأفريبول سيسفر عنها نتائج و"قرارات هامة" وحيوية لخدمة الامن والسلام والتنمية بإفريقيا.

بدوره شدد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي في تصريح للصحافة على ضرورة " التحلي باليقظة من اجل الوقاية من مختلف انواع الجرائم منها الجريمة العابرة للأوطان وكذا "الدفع بالتعاون" بين مختلف الشركاء و بناء القدرات وهي نقاط كلها كما --قال -- "مدرجة" في جدول اعمال الجمعية .

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كما دعا منظمتي الأفريبول والأنتربول في اطار التعاون القائم بينهما الى "التركيز على مسائل استغلال بعض الجماعات الاجرامية للموارد الطبيعية كالصيد غير الشرعي واستغلال الذهب" وكشف بالمناسبة ان الأفريبول "ستوقع قريبا اتفاقية مع المنظمة الدولية للطيران" في اطار تعزيز قدراتها.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، أشار السيد شرقي الى" وجود نزاعات محلية وأشكال اخرى من العنف ونزاعات طائفية تأججها الجماعات الارهابية لتحقيق ماربها" وهي نزاعات -- كما قال --" تحصد الأرواح أكثر من الارهاب"، مؤكدا ان للشرطة دور رئيسي في مكافحة هذه النزاعات و تقليص العنف وبعث الحوار مع الفلاحين في اطار عملها اليومي الجواري ، واعلن في نفس السياق انه سيتم تنظيم اجتماع وزاري قريبا ببامكو لدراسة هذه المسألة.

وبهذه المناسبة نوه السيد شرقي بالدور الذي تقوم به الجزائر في "مكافحة الارهاب والتطرف بجميع انواعه وتعزيز الامن والسلم" .