كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك امس الثلاثاء إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية، حسب ما اورده اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل إستغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 01 أكتوبر 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ن.ع.6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) رشاشة من نوع FM مع شريطي (02) ذخيرة، ورشاش (01) من نوع PKT وبندقية (01) من نوع G3 مع مخزن ذخيرة، وثلاث (03) قذائف للقاذف الصاروخي SPG-9 وحشوتين (02) دافعتين للقاذف الصاروخي RPG-7، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (415) طلقة و(22،5) كيلوغرام من الكيف المعالج".

إقرأ أيضا: توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة وفي سياق متصل وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي المسمى "العربي الأدمي محمد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. الارهابي الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013، كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت/ن.ع.2.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4، وتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (29) شخصا وحجزت مركبة رباعية الدفع و(35) مولد كهربائي و(12) مطرقة ضغط، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات بحوزته (47،8) كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (23) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف/ن.ع.1، وعنابة والقالة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (39) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت وتلمسان.