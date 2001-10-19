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مشروع قانون المالية 2020: لا زيادة في الرسم على القيمة المضافة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2019 15:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أكد وزير المالية، محمد لوكال يوم الثلاثاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "لا ينص على أية زيادة  في الرسم على القيمة المضافة".

و في حديث خص به وأج أكد الوزير أن "نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الابقاء عليها و تبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019".

في هذا السياق، أوضح الوزير أنه في إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي" على تعزيز الاعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة".

و عليه تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل "تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم و عائدات الدولة (ضرائب و رسوم و ايجار) من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي (الاطلاع على النص الكامل على موقع www.aps.dz ). في هذا الصدد من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8،6 بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 و المقدمة في اطار القراءة ال2 لهذا النص حسب السيد لوكال.

كما أضاف أن "المسعى (الحكومي) يكمن في اعادة دفع الجهاز الجبائي. لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى الى تحسين فعالية التحصيل".

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مشروع قانون المالية 2020: لا زيادة في الرسم على القيمة المضافة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2019 15:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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