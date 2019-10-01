الجزائر: الاتحاد الأوروبي "شجع مخرجا ديمقراطيا في إطار روح الحوار" 

و في ردها على أسئلة مكتوبة لصحافيين جزائريين قالت ذات المتحدثة ان "الاتحاد الاوروبي يتابع باهتمام كبير تطور الاوضاع في الجزائر و شجع منذ البداية الجزائريين على العمل على إيجاد مخرج ديموقراطي و سلمي في إطار روح الحوار و المسؤولية و نحن متمسكون بهذا التوجه".
و اضافت قائلة "نأمل أن تساهم الانتخابات في الاستجابة للتطلعات العميقة للشعب الجزائري في اطار احترام الحقوق الاساسية و في جو هاديء".
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و قالت السيدة كوسييانسيس أنه "في إطار احترام سيادة الجزائريين, من المهم ضمان للمواطنين, حريات التعبير و التجمع و الاجتماع, مثلما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية الجزائرية", مؤكدة أن دولة القانون و احترام الحريات و الالتزامات الدولية في مجال الحقوق الاساسية "موجودة في قلب العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر".
و في هذا السياق اشارت ذات المتحدة الى اهمية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر, وجددت تأكيد التزام الاتحاد الاوروبي, "بالمساهمة في تعميق العلاقات مع الجزائر في اطار احترام سيادة الشعب الجزائري".