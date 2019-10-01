الجزائر: الاتحاد الأوروبي "شجع مخرجا ديمقراطيا في إطار روح الحوار" 

بروكسل - أكدت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيس يوم الاثنين ببروكسل ان الاتحاد الاوروبي "شجع منذ البداية الجزائريين على العمل من اجل مخرج ديمقراطي وسلمي في إطار الحوار" معربة عن أملها في "أن تساهم الانتخابات في الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري العميقة".

و في ردها على أسئلة مكتوبة لصحافيين جزائريين قالت ذات المتحدثة ان "الاتحاد الاوروبي يتابع باهتمام كبير تطور الاوضاع في الجزائر و شجع منذ البداية الجزائريين على العمل على إيجاد مخرج ديموقراطي و سلمي في إطار روح الحوار و المسؤولية و نحن متمسكون بهذا التوجه".

و اضافت قائلة "نأمل أن تساهم الانتخابات في الاستجابة للتطلعات العميقة للشعب الجزائري في اطار احترام الحقوق الاساسية و في جو هاديء".

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و قالت السيدة كوسييانسيس أنه "في إطار احترام سيادة الجزائريين, من المهم ضمان للمواطنين, حريات التعبير و التجمع و الاجتماع, مثلما هو منصوص عليه في دستور الجمهورية الجزائرية", مؤكدة أن دولة القانون و احترام الحريات و الالتزامات الدولية في مجال الحقوق الاساسية "موجودة في قلب العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر".

و في هذا السياق اشارت ذات المتحدة الى اهمية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر, وجددت تأكيد التزام الاتحاد الاوروبي, "بالمساهمة في تعميق العلاقات مع الجزائر في اطار احترام سيادة الشعب الجزائري".