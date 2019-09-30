افتتاح اجتماع  مجلس رؤساء الأركان للدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتنمراست

الجزائر- أشرف اليوم الاثنين ،اللواء شريف زراد ، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الرئيس الحالي لمجلس رؤساء الأركان للدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة ،على افتتاح أشغال اجتماع المجلس بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن "هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة الفريق أحمد محمد، رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، واللواء عبدولاي كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، واللواء محمد الشيخ محمد لمين الأمين، رئيس الأركان الوطنية للجيش الوطني الموريتاني، واللواء شريف زراد، ممثل السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خصص لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 12 سبتمبر 2018 بنيامي بالنيجر".

كما كان هذا الاجتماع "فرصة لتعزيز نشاطات لجنة الأركان العملياتية المشتركة ولتسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لمالي".

وخلال مداخلته، أكد اللواء شريف زراد على "حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي أُحدث من أجل ضمان أمن منطقتنا، مما يستوجب تظافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود".