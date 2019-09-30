قايد صالح يسدي تعليمات فورية للعمل على تأمين العملية الانتخابية

الجزائر - أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الاثنين بوهران أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية "للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لـتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران التقى الفريق قايد صالح بإطارات وأفراد الناحية، بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، أين ألقى كلمة توجيهية، أعلن فيها أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية "للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لـتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة".

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و أكد أن تحقيق ذلك "يستوجب بالضرورة تحقيق المطلب الأمني، فالأمن هو مبعث الأمل ومنبع الطمأنينة، ولهذا السبب بالذات، يأتي الاهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية، فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، بل والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد، وقابلة للنهوض في كافة المجالات".

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و اعتبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "تكتسي أهمية قصوى والتي يتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا باعتبارها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار، على درب تحقيق عزة الجزائر وتحقيق ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية والثقافية"، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات "تشكل فرصة متجددة يبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة، يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني، فالجزائر هي غاية الغايات".