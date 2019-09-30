إلقاء القبض على إرهابي و كشف مخبأ للأسلحة بتمنراست

الجزائر - تمكن حراس الحدود، أمس الأحد بعين قزام بولاية تمنراست، من إلقاء القبض على إرهابي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2016 ، في حين كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2019 إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/الناحية العسكرية 6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف (01) صاروخي من نوع RPG-2 مع قذيفتين (02) وحشوتين (02) دافعتين، بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع FM وخمسة (05) صواريخ أرض-أرض من نوع BM-21".

وفي سياق متصل، "تمكن حراس الحدود، إثر كمين بعين قزام/ن.ع.6، من إلقاء القبض على الإرهابي +أ. الحاج+ الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2016".

"الإرهابي كان بحوزته، يضيف بيان الوزارة، مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة و(1،5) كيلوغرام من المتفجرات ومعدات تفجير، بالإضافة إلى دراجة نارية".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتيسمسيلت/ن.ع.2، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "ضبط حراس الحدود، إثر دورية بحث قرب الشريط الحدودي بتلمسان/ن.ع.2، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (301،3) كيلوغرام، فيما عثر حراس السواحل على كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ "(60،7) كيلوغرام بكل من بني صاف ومستغانم".

كما ضبط حرس الحدود ببشار/ن.ع.3، "خمسة (05) كيلوغرامات من الكيف المعالج"، يشير ذات المصدر.

في سياق آخر، تمكنت وحدات للبحث والإنقاذ تابعة لقوات البحرية الجزائرية، خلال عمليات متفرقة، من "إنقاذ (44) مرشحا للهجرة غير الشرعية، وذلك إثر غرق القوارب التي كانت تقلهم قبالة سواحل كل من وهران/ن.ع.2، وتنس وبومرداس/ن.ع.1"، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ "(77) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة وسكيكدة/ن.ع.5".