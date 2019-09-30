وجاء في بيان لمجلس الأمة أنه "بتكليف من السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، حل السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صبيحة اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، لتمثيل الجزائر في تأبينية الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 سنة".
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق: صالح قوجيل يشارك في مراسم التأبين
أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 12:41 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 4 مرات
الجزائر - حل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، بباريس، لتمثيل الجزائر في مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وذلك بتكليف من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.
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