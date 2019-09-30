وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق: صالح قوجيل يشارك في مراسم التأبين

الجزائر - حل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، بباريس، لتمثيل الجزائر في مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وذلك بتكليف من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أنه "بتكليف من السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، حل السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صبيحة اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، لتمثيل الجزائر في تأبينية الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 سنة".