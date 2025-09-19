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رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن 4 منها التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن 4 منها التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

الجزائر- وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأحد، 5 مراسيم رئاسية تتضمن 4 منها التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدة دول، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتضمن المرسوم الرئاسي الأول، "انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المعتمدة بروتردام بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1998".

أما المرسوم الثاني فيتضمن التصديق على "الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 2014".

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ويتعلق المرسوم الثالث بـ"اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017".

ويخص المرسوم الرئاسي الرابع، "مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017".

أما المرسوم الخامس فيتعلق بـ"الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية،الموقع بهلسنكي في 11 يناير سنة 2019".

           

آخر تعديل على الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 20:22
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رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن 4 منها التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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