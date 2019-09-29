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السيد بوقدوم يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى حول السودان

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يوم الجمعة الفارط في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان، الذي بادرت بتنظيمه كل من الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الحكومة السودانية، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و اوضح ذات البيان ان السيد بوقدوم قد ذكر في مداخلته امام المشاركين ان "الجزائر قد نوهت مجددا بروح مسؤولية الاطراف السودانية و تمسكها بالمصلحة العليا للامة مما سهل التوصل الى اتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تشكل مرحلة حاسمة من شانها الاسهام في انهاء الازمة التي شهدها هذا البلد الشقيق".

كما اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية -حسب ذات المصدر- بان "الجزائر مستعدة لتقديم مساندتها للسلطات الانتقالية و توفير الدعم  السياسي الضروري لمساعدة السلطات السودانية على مواجهة مقتضيات هذه المرحلة و ذلك انطلاقا من قناعتها ان استقرار السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بالسلام و الامن على المستويين الاقليمي و الدولي".

           

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السيد بوقدوم يشارك بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى حول السودان
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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