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مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في اجتماع الامناء العامين للبرلمانات العربية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 13:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في اجتماع الامناء العامين للبرلمانات العربية

الجزائر- شارك مجلس الامة, يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بالقاهرة (مصر), في أشغال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية, حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للمجلس.

وتم  خلال أشغال الاجتماع, الذي احتضنه مقر جامعة الدول العربية, المصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2019, اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2018 وكذا المصادقة على التقرير السنوي عن نشاط الجمعية للسنة 2018.

كما تمت مناقشة مسألة توحيد أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية و اعتماد دليل الصياغة التشريعية, حسب البيان.

أما بخصوص تحديد موعد، مكان وموضوع الاجتماع القادم للجمعية, فقد ترك للتشاور بين ممثلي البرلمانات العربية الأعضاء في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية, يضيف بيان مجلس الامة.

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مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في اجتماع الامناء العامين للبرلمانات العربية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 13:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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