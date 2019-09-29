البليدة: إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد "دورة سبتمبر"

البليدة - أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، اليوم الأحد رفقة عدد من أعضاء الحكومة بالبليدة على إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الرسمي لدورة سبتمبر الجديدة.

وبحسب ما كشف عنه الوزير الذي أعطى إشارة انطلاق هذه الدورة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للصناعات الغذائية بسيدي عبد القادر، أن الدخول المهني دورة سبتمبر عرف توفير ما يزيد 382 ألف منصب جديد ليرتفع بذلك عدد المتربصين و الممتهنين و التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم و تكوينهم بمختلف المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن إلى 700 ألف متربص و تلميذ.

وأضاف الوزير الذي كامن مرفوقا بوفد وزاري هام يتشكل من التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة و الفلاحة و الصيد البحري ،أن عروض التكوين التي يضمنها القطاع للشباب الراغبين في الاندماج بسهولة في عالم الشغل أو انشاء نشاط خاص تتشكل من 23 شعبة مهنية.

وتغطي هذه العروض أكثر من 68 بالمائة من العروض الإجمالية تخصصات ذات أولوية على غرار الشعب الصناعية و الفلاحة و الصناعات الغذائية البناء و الأشغال العمومية الفندقة و السياحة.

للإشارة، تتضمن زيارة الوزير و الوفد المرافق له التي لا تزال متواصلة زيارة معهد التعليم المهني لبني مراد و كذا الوقوف على مختلف الورشات في نمط التعليم المهني ليختتمها بزيارة مصنع تركيب الشاحنات "فولفو رونو" بمفتاح.

للتذكير، فانه من المنتظر أن يلتحق أزيد من 200 ألف متربص جديد اليوم بمقاعد المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني ، حسب ما علم لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.