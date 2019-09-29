Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد "دورة سبتمبر"

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 11:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
البليدة: إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد &quot;دورة سبتمبر&quot;

البليدة - أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، اليوم الأحد رفقة عدد من أعضاء الحكومة بالبليدة على إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الرسمي لدورة سبتمبر الجديدة. 

وبحسب ما كشف عنه الوزير الذي أعطى إشارة انطلاق هذه الدورة  بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للصناعات الغذائية بسيدي عبد القادر، أن الدخول المهني دورة سبتمبر عرف توفير ما يزيد 382 ألف منصب جديد ليرتفع بذلك عدد المتربصين و الممتهنين و التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم و تكوينهم بمختلف المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن إلى 700 ألف متربص و تلميذ.

وأضاف الوزير الذي كامن مرفوقا بوفد وزاري هام يتشكل من التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة و الفلاحة و الصيد البحري ،أن عروض التكوين التي يضمنها القطاع للشباب الراغبين في الاندماج بسهولة في عالم الشغل أو انشاء نشاط خاص تتشكل من 23 شعبة مهنية.

إقرأ أيضا:  التكوين المهني: أزيد من 200 ألف متربص جديد يلتحقون الأحد المقبل

وتغطي هذه العروض أكثر من 68 بالمائة من العروض الإجمالية تخصصات ذات أولوية على غرار الشعب الصناعية و الفلاحة و الصناعات الغذائية البناء و الأشغال العمومية الفندقة و السياحة.

للإشارة، تتضمن زيارة الوزير و الوفد المرافق له التي لا تزال متواصلة زيارة معهد التعليم المهني لبني مراد و كذا الوقوف على مختلف الورشات في نمط التعليم المهني ليختتمها بزيارة مصنع تركيب الشاحنات "فولفو رونو" بمفتاح.

للتذكير، فانه من المنتظر أن يلتحق أزيد من 200 ألف متربص جديد اليوم بمقاعد المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني ، حسب ما علم لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد "دورة سبتمبر"
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أيلول/سبتمبر 2019 11:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.09.29

المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة بسعيدة: العرض ما قبل الأول لفيلم "جنية" للمخرج عبد…

19.09.29

البليدة: إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد "دورة سبتمبر"

19.09.29

غليزان: مصرع شخص في حادث مرور بسيدي امحمد بن علي 

19.09.29

الفنان سنايك يكشف عن لوحاته الجديدة بالجزائر العاصمة

19.09.29

﻿الرابطة الأولى: وفاق سطيف يطيح بإتحاد بسكرة في جولة مبتورة

19.09.29

الدورة الجهوية الودية لكرة اليد صنف (أكابر) بميلة: نادي باتنة يتوج بالبطولة

الأكثــر قـراءة

19.09.26

المصادقة على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية 2020 و دراسة مقترح اصلاح حوكمة البنوك…

19.09.28

الجزائر- روسيا: إبرام عقود تجارية لتصدير أزيد من 4.000 طن من التمور

19.09.25

الحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين وطرطاق وحنون ب15 سنة سجنا

19.09.24

فئة قليلة من المسؤولين الساميين عمدت على التآمر مع الأعداء ضد الوطن

19.09.25

مجلس قضاء تيبازة : غرفة الاتهام تقرر الإفراج عن كريم طابو

19.09.25

بطولة العالم لألعاب القوى/ 2019: برنامج العدائين الجزائريين بمونديال الدوحة