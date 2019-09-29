بوقدوم يشارك بنيويورك في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

الجزائر - شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم يوم الجمعة بنيويورك في أشغال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسبما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات البيان ان الوزراء قد عكفوا خلال هذا الاجتماع الذي جرى على هامش أشغال الدورة العادية ال74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على دراسة تقارير مجموعات الاتصال التي درست عدة مواضيع سيما المسألة الفلسطينية و الأوضاع السائدة في كل من مالي و اليمن و جامو و كشمير و مسالة الروهينقيا و مسلمي أوروبا و كذا الحوار و السلام.

كما أشار المصدر ذاته الى ان السيد بوقدوم قد اكد في كلمته على مركزية المسالة الفلسطينية مستعرضا الأزمات الإقليمية و وضعية المسلمين في الغرب "الذين يتعرضون -كما قال- الى معاداة الأجانب و الاسلام".

وخلص ذات البيان في الاخير الى ان وزير الشؤون الخارجية قد اشار كذلك الى ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية و التنظيمية لمنظمة التعاون الإسلامي.