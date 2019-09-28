انتخابات الرئاسية المقبلة: "المخرج القريب الأقل كلفة و المضمون النتائج"

سطيف - أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم السبت ببلدية صالح باي (جنوب سطيف) على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي "المخرج القريب الأقل كلفة و المضمون النتائج" .

و أوضح ذات المسؤول الحزبي عند تنشيطه ندوة سياسية بدار الثقافة الشهيد الطيب دريسي بذات البلدية أن هذا الموعد الانتخابي "جمعنا حوله رفقة أغلب الجزائريين كونه المخرج القريب و المضمون النتائج للخروج من الوضع السياسي الراهن" معلنا بالمناسبة مشاركة حزبه في الرئاسيات المقبلة.

و بعد أن دعا إلى مشاركة مكثفة في استحقاق 12 ديسمبر المقبل قال السيد غويني: "إننا ندرك جيدا أنه كل ما ارتفعت نسبة المشاركة كل ما تمتع الرئيس القادم بقاعدة شعبية تمكنه من اتخاذ قرارات قوية و جذرية و عميقة كما يتطلع إليها الشعب" .

و أضاف ذات المسؤول بأن نجاح الرئاسيات المقبلة "سيجنب البلاد المآسي التي يريدها لها المتربصون لأنها تأتي في ظروف استثنائية ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار و نعمل و نساهم جميعا في إنجاحها".

و لدى تطرقه إلى الجانب الاقتصادي رافع السيد غويني أمام مناضليه و إطارات حزبه من أجل فتح المجال أمام الخبراء الجزائريين في جميع المجالات لكي يساهموا في وضع خطة لإقلاع اقتصادي حقيقي مشيرا إلى أن البدائل موجودة لتحقيق ذلك.

و استدل في ذلك بتصريح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري حول تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي في مادة الشعير هذه السنة و الذي يمكن تمديده (الاكتفاء الذاتي) إلى عديد المواد الأخرى بما يحقق الأمن الغذائي على حد قوله .

و أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني عن رغبته في أن يحمل قانون المالية 2020 مضامين لها انعكاسات إيجابية مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن تحفظ له كرامته و تؤكد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

و بعد أن نوه بالتزام مؤسسات الدولة بمخرجات الحوار الوطني و اعتمادها كما تم صياغتها –كما قال- و كذلك بمرافقة المؤسسة العسكرية للشعب لإنجاح المواعيد المقبلة أكد السيد غويني على انخراط الجميع في نشر الوعي داخل المجتمع و الذهاب لصناديق الاقتراع.