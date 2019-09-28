توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بالمسيلة

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 سبتمبر 2019، بالمسيلة (الناحية العسكرية الاولى)، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، أربعة (04) أشخاص وحجزت شاحنة (01)، مركبة (01) رباعية الدفع، ، سبع (07) مولدات كهربائية، أربع (04) مطارق ضغط، 166 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، ثلاثة (3) هواتف نقالة، جهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية إضافة إلى مواد ومعدات التفجير".
إقرأ ايضا: توقيف إرهابيين وضبط كميات معتبرة من الاسلحة والذخيرة خلال أغسطس المنصرم
وفي السياق نفسه، "تمكنت عناصر حرس الحدود والدرك الوطني من توقيف ستة (06) تجار مخدرات وحجزت سيارتين (02) و 276،8 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من النعامة وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كما تم حجز 288 قرصا مهلوسا بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)، في حين ضبط عناصر حرس السواحل 38،7 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران (الناحية العسكرية الثانية).
من جهة أخرى، "تدخل عناصر حرس السواحل بشرشال(الناحية العسكرية الاولى) خلال عملية بحث وإنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على بعد 37 ميل بحري، شمال تنس (الناحية العسكرية الاولى)،حيث تم إجلاء خمسة (05)أشخاص وانتشال جثة (01)"، وفي نفس السياق "تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ116 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع من طرف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران ومستغانم (الناحية العسكرية الثانية) والشلف (الناحية العسكرية الاولى)، فيما تم توقيف ستة(06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان والطارف".