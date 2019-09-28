توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بالمسيلة

الجزائر- أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة بالمسيلة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 سبتمبر 2019، بالمسيلة (الناحية العسكرية الاولى)، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، أربعة (04) أشخاص وحجزت شاحنة (01)، مركبة (01) رباعية الدفع، ، سبع (07) مولدات كهربائية، أربع (04) مطارق ضغط، 166 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، ثلاثة (3) هواتف نقالة، جهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية إضافة إلى مواد ومعدات التفجير".

إقرأ ايضا: توقيف إرهابيين وضبط كميات معتبرة من الاسلحة والذخيرة خلال أغسطس المنصرم

وفي السياق نفسه، "تمكنت عناصر حرس الحدود والدرك الوطني من توقيف ستة (06) تجار مخدرات وحجزت سيارتين (02) و 276،8 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من النعامة وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كما تم حجز 288 قرصا مهلوسا بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)، في حين ضبط عناصر حرس السواحل 38،7 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران (الناحية العسكرية الثانية).