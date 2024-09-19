رئاسيات 12 ديسمبر : 80 راغبا في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات -

شبكة الطرقات بالجنوب: رصد 50 مليار دج لأشغال الصيانة -

التكفل بكتلة الأجور لعمال 5 مؤسسات تابعة لقطاع الموارد المائية لمدة 5 أشهر -

عين تموشنت : الولاية تعتبر نموذجية في قطاع الموارد المائية -

المسيلة : حجز 328 قنطار من القمح اللين كان موجها للتهريب -

إجراءات لتحسين الجانب التنظيمي لامتحان البكالوريا -

أحداث مباراة فريق شبيبة القبائل- شباب بلوزداد : توقيف أربعة أشخاص و وضعهم رهن الحبس الاحتياطي -

ميلة: حجز 377 قطعة نقدية أثرية ومصابيح زيتية ونسختين لمخطوط قديم بحوزة رعية أجنبي -

بن صالح يشيد بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر و فرنسا -

نسبة مساهمة قطاع السياحة في استحداث فرص العمل في الجزائر تتماشى مع المستويات العالمية -

ملتقى : الدعوة لمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير دون اللجوء إلى أمر قضائي -

الجيش سيتخذ كافة الإجراءات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة -

الجزائر-تركيا: التوقيع على عقود إطلاق الدراسات الهندسية للمركب المشترك للبتروكيماويات -

تفكيك شبكة دعارة من جنسيات إفريقية وتحرير رهينة بالشراقة غرب الجزائر العاصمة -

كأس الجزائر 2019-2020: تعديلات على تواريخ المنافسة (الفاف) -

﻿الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء: ارتفاع عدد المشتركين من سنة إلى أخرى -

بن فليس يدعو إلى استغلال فرصة الرئاسيات للخروج النهائي من الأزمة -

احتياجات خاصة - جيدو / الجائزة الكبرى لطشقند : ميدالية برونزية للجزائرية عبد اللاوي -

اختيار أمنتو حيدار لنيل جائزة رايتس لايفلي هوود اعتراف دولي جديد بالقضية الصحراوية -