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بن صالح يشيد بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر و فرنسا

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
بن صالح يشيد بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر و فرنسا

الجزائر- أشاد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ، بإسهام رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، جاك شيراك، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 سنة، في "تعزيز العلاقات" بين الجزائر و فرنسا و بمواقفه "الشجاعة في ترقية قيم السلام و الحوار على المستوى الدولي"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشار البيان الى أن رئيس الدولة تلقى "بتأثر، نبأ وفاة جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وعلى اثر هذا المصاب، يتوجه بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الفرنسي  الصديق".

"لقد كان للرئيس جاك شيراك -يضيف البيان- إسهاما وجهدا مميزا في علاقات الشعبين الجزائري والفرنسي، ولم يتوان بمواقفه الشجاعة في ترقية قيم السلام والحوار على المستوى الدولي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي أثبت مسار التاريخ جدواها".

"برحيله، تفقد فرنسا اليوم شخصية بارزة جديرة بتقديرنا لما أسهمت به من حرص دائم على تعزيز العلاقات بين بلدينا وإرساء حوار استراتيجي راق مؤسس على الاحترام والثقة ومتطلع إلى الدفع بطموحاتنا المشتركة لإقامة علاقات مميزة"، يؤكد نفس المصدر.

واشار البيان بالمناسبة الى "ان الجزائر التي تقاسم الشعب الفرنسي الصديق مشاعر المواساة والتعاطف، تقدر مسار وإضافات الفقيد جاك شيراك للأمة الفرنسية ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط في إرساء قيم السلام والأمن والتعايش في العالم".

آخر تعديل على الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 18:29
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بن صالح يشيد بإسهام جاك شيراك في تعزيز العلاقات بين الجزائر و فرنسا
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أيلول/سبتمبر 2019 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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