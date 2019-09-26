معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: بوقدوم يترأس ندوة مناصفة مع نظيره الألماني بنيويورك

وقد حضر هذه الندوة الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة, تيجاني محمد باندي.

وفي كلمة له اكد السيد بوقدوم على "اهمية هذه الأداة التي تمثل نموذجا ناجعا وناجحا للمفاوضات متعددة الاطراف في مجال الامن ونزع السلاح", حسب نفس المصدر.

وأشار الوزير إلى أن "عالمية هذه الأداة تعززت بتوقيع 184 بلد عضو و مصادقة 168 بلدا عليها" مضيفا أنه من الضروري "الاتفاق على برامج من شانها تعزيز قدرات البلدان النامية التي وقعت على هذه الأداة القانونية الدولية".