توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالشلف

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء بالشلف، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أورده يوم الخميس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 سبتمبر 2019 بالشلف/ن.ع.1 عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بسكرة/ن.ع.4 وسطيف/ن.ع.5، شخصين (02) وضبطوا شاحنتين و(68) قنطار من مادة التبغ، في حين تم توقيف تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (4،260) كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران/ن.ع.2".

كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (06) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف/ن.ع.3، مهربين (02) وضبطوا شاحنة محملة بـ(1000) وحدة من المواد الصيدلانية".

من جهة أخرى، "تمكن حراس السواحل بوهران/ن.ع.2، من إنقاذ (14) مهاجرا غير شرعي كانوا على وشك الغرق على بعد (15) ميل بحري شمال غرب رأس كاربون، في حين أحبطت وحدات أخرى لحراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ(33) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف/ن.ع.1 وعين تموشنت/ن.ع.2. كما تم توقيف (35) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية والنعامة".