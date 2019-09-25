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المجلس الشعبي الوطني: النواب يصوتون لرفع الحصانة البرلمانية على طليبة و ضد رفع هذه الحصانة على بن حمادي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2019 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في جلسة مغلقة، على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بينما صوتوا ضد رفع هذه الحصانة على اسماعيل بن حمادي، حسب بيان للمجلس.

وقد أفرزت نتائج الاقتراع السري، الذي جرى خلال جلسة مغلقة ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، الخاص "برفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة 277 مصوتا بنعم ، مقابل 30 صوتا رافضا ، وامتناع 30  نائب، و إلغاء 7 أصوات"، يوضح البيان.    

"أما بخصوص النائب اسماعيل بن حمادي فقد رفض النواب رفع الحصانة عنه بعدما أفرزت النتائج معارضة 156 نائبا ، مقابل 131 مصوّتا بـنعم ، وامتناع 45 نائبا ، وإلغاء سبعة أصوات"، حسب نفس المصدر.

وقد خصصت أشغال الجلسة المغلقة للمجلس للتصويت على تقريري لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلقين برفع الحصانة عن هذين النائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على: "يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".

وكان وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زعماتي ، قد قدم مؤخرا طلب للمجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين ، بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: النواب يصوتون لرفع الحصانة البرلمانية على طليبة و ضد رفع هذه الحصانة على بن حمادي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2019 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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