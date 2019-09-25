أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قائمة نواب رئيس المجلس

وقد تمت المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
وتضم قائمة نواب رئيس المجلس تسعة نواب هم: عن حزب جبهة التحرير الوطني، بوسماحة بوعلام و فرحات أغريب و نعوم بلخضر ومرابط علي وعن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي وجميلة بلحبيب و لخضر سيدي عثمان، وعن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، وعن النواب الأحرار بدرة فرخي.
وشهدت هذه الجلسة، التي افتتحت بالترحم على أرواح ضحايا حادث مستشفى الطفل و الأم بولاية الوادي -الذي خلف وفاة 8 حديثي الولادة-، حضور 251 نائب و63 وكالة.
ويندرج انتخاب نواب رئيس المجلس وفقا للمادة 130 من الدستور الفقرة 2 وكذا المادتين 12 و 13 من النظام الداخلي للمجلس حيث ينتخبوا لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي هذا الإطار دعا السيد شنين نوابه إلى ضرورة "التعاون و العمل الجماعي والتحلي بروح المسؤولية الجماعية".
للإشارة ، يواصل المجلس اشغاله في جلسة مغلقة مخصصة للتصويت على رفع الحصانة عن النائبين ، بهاء الدين طليبة و اسماعيل بن حمادي.
من جهة أخرى ، سيتم مساء اليوم تنصيب اللجان الدائمة ومكاتبها.