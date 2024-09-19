رئاسيات 12 ديسمبر: 60 راغبا في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

الجزائر - سحب إلى غاية اليوم الثلاثاء، 60 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات،حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة علي ذراع لوأج، أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلو أحزاب.

وبين هؤلاء ذكر المتحدث رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وكذا رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي و رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بالاضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري و الجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود و مراد عروج.

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ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع،وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.

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وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية إعلان النتائج الاولية.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.