تمرين "مرجان 2019": قاذف الصواريخ "قرطاج رقم المتن 503 " التونسي يرسو بميناء جن جن بجيجل

الجزائر - رسا الطواف قاذف الصواريخ "قرطاج رقم المتن 503" لجيش البحر التونسي اليوم الاثنين بميناء جن جن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية للناحية العسكرية الخامسة, وذلك للمشاركة في الطبعة السادسة للتمرين "مرجان 2019" بالاشتراك مع القوات البحرية الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار التعاون العسكري الجزائري التونسي لحساب سنة 2019, رسا اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 بميناء جن جن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية/ن.ع.5 , الطواف قاذف الصواريخ "قرطاج رقم المتن 503" لجيش البحر التونسي في توقف يدوم إلى غاية 29 من هذا الشهر, وذلك للمشاركة في الطبعة السادسة للتمرين "مرجان 2019" بالاشتراك مع القوات البحرية الجزائرية".

وأشار المصدر الى ان الوفد التونسي قام على هامش هذا التوقف بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة , كما سيكون له عدة نشاطات ثقافية ورياضية خلال مدة إقامته.

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وسيتم تنفيذ التمرين "مرجان 2019" --يضيف البيان-- على ثلاث مراحل, خصصت للتدريب وتحضير نشاطات البحر وتتضمن تمارين تكتيكية وعملية جو- بحر مشتركة للبحث واعتراض سفينة تقوم بأعمال محظورة و تمرين البحث و الإنقاذ في البحر وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشتركة.

للإشارة فإن تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية "سيسمح بتعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري".