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كشف مخبأ للاسلحة الحربية بالقرب من الشريط الحدودي لولاية أدرار

  أدرج يـوم : الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2019 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
كشف مخبأ للاسلحة الحربية بالقرب من الشريط الحدودي لولاية أدرار

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت، قرب الشريط الحدودي لولاية أدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة الحربية، حسب ما افاد به يوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 سبتمبر 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (01) قاذف صاروخي مجهز بـ(08) ماسورات عيار 110 ملم و (10) قذائف عيار 110 ملم و (08) صمامات للقذائف  بالإضافة إلى (1820) طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتمنراست/ن.ع.6، (2420) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف (39) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت/ن.ع.4 وتلمسان والنعامة/ن.ع.2.

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كشف مخبأ للاسلحة الحربية بالقرب من الشريط الحدودي لولاية أدرار
  أدرج يـوم : الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2019 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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