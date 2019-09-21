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التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2019 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

باتنة - دعا رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بصالح عبد الحفيظ يوم السبت بباتنة الى المشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح المتدخل خلال الملتقى الجهوي التشاوري حول الإنتخابات الرئاسية الذي نظمته التنسيقية بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الأوراس تحت شعار (من أجل جمهورية حديثة .. معا نحو انتخابات نزيهة) بأن مطلب التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني هو "الأمن والإستقرار للبلاد"  وأن "يتوجه الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر المقبل لينتخب بكل حرية ونزاهة ويختار من يريده ومن يراه كفئا".

وتطرق ذات المتحدث خلال اللقاء الذي حضره إطارات التنسيقية من باتنة وبعض الولايات المجاورة الى أهمية هذا الموعد المصيري الذي ستعود فيه الكلمة الأولى والأخيرة للشعب عبر صندوق الإقتراع, مشددا على ضرورة تحسيس المواطنين بوجوب المشاركة "بقوة" في الإنتخابات.

من جهته شدد الرئيس الشرفي للتنسيقية المجاهد السعيد بوحجة في تدخله بالمناسبة على ضرورة تغليب لغة الحوار البناء من اجل إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها حاليا وتكاثف الجهود والعمل للمساهمة في بناء الجزائر والمحافظة على مبادئها وان تبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأثنى بوحجة على دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الحراك وفي مواصلة سلمية المسيرات الى جانب الضمانات التي قدمها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة داعيا في ذات السياق الى ضرورة تحسيس أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة بقوة في هذا الموعد الإنتخابي .

للاشارة فقد كانت هناك محاولات للتشويش على الملتقى من قبل بعض الاشخاص قبيل انطلاقه.

آخر تعديل على السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2019 16:11
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التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2019 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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