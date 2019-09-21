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الخروج من الأزمة السياسية في البلاد "يفرض الذهاب للانتخابات الرئاسية" (عبد العزيز غرمول)

  أدرج يـوم : السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2019 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

جيجل - أكد رئيس حركة الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، اليوم السبت بجيجل أن الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد "يفرض في الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية"، معتبرا هذه الخطوة "جزءا من الحل".

وأكد السيد غرمول لدى تنشيطه تجمع لمناضلي حزبه ومتعاطفين معه بدار الشباب رشيد بوناب بوسط المدينة انخراط تشكيلته السياسية ضمن الجبهة المساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها (12 ديسمبر 2019)، مضيفا بأن البلاد "تحتاج إلى جهود كبيرة فيما بعد لأن ما بعد الانتخابات هو المهم".

وعن تواصل الحراك عبر مختلف ولايات الوطن، قال رئيس حركة الوطنيين الأحرار: "إن العديد من المطالب قد تحققت على الأرض ولا بد من مواصلة السلمية التي اتسم بها الحراك"، مضيفا بأن "الجزائر تبنى بالجميع ولا بد من احترام حرية التعبير واحترام رجال الرأي وعدم المساس بهم" لكنه أكد في المقابل على أهمية المحافظة على الدولة.

وعن إمكانية ترشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل قال السيد غرمول: "إن هذا الأمر سابق لأوانه و أن القرار الأخير بيد هيئات الحركة".

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الخروج من الأزمة السياسية في البلاد "يفرض الذهاب للانتخابات الرئاسية" (عبد العزيز غرمول)
  أدرج يـوم : السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2019 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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