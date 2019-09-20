مسيرات سلمية بالولايات: تجديد المطالبة برحيل وجوه النظام قبل موعد الانتخابات الرئاسية

الجزائر - خرج مواطنون إلى الشوارع في مسيرات سلمية للجمعة 31 على التوالي بعدة ولايات من أجل تجديد المطالبة ب"رحيل وجوه النظام السابق قبل موعد الانتخابات " والاصرار على أن الشعب هو "مصدر كل السلطات"، وسط تباين في الآراء حول ميكانيزمات تنظيم الانتخابات المقبلة، حسبما لاحظه مراسلو "وأج".

وشارك مئات المواطنين بشرق البلاد في مسيرات سلمية مؤكدين تمسكهم بوحدة البلاد والعمل على بناء "جزائر الجديدة قائمة على السيادة الشعبية".

و تجمع مواطنون بقسنطينة أمام قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط المدينة مرددين شعارات رافضة لتنظيم انتخابات من طرف بقايا النظام السابق، قبل التوجه الى شارع محمد بلوزداد وعبان رمضان.

وقد جاب المواطنون الشوارع الرئيسية لتبسة و عنابة مطالبين بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور واللتين تنصان على أن "الشعب هو مصدر كل سلطة"، فيما تجمع متظاهرون أمام مقر بلدية جيجل ملتحفين الرايات الوطنية، مرددين شعارات " سلمية وحدة وطنية" و "السلطة للشعب".

كما تجمع قرابة 60 مواطنا بمدينة أم البواقي مرددين شعار "جزائر حرة ديمقراطية"، فيما أعرب متظاهرون من باتنة عن رفضهم لإجراء انتخابات رئاسية.

و بولاية ميلة، دعا المشاركون في المسيرات السلمية إلى "إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات السابقة "، في حين جدد المتظاهرون من سكيكدة عزمهم على مواصلة الحراك لبناء دولة ديمقراطية.

من جهتهم تجمع متظاهرون وسط الساحة العامة بجانب مقر ولاية الطارف، مؤكدين على تمسكهم بالوحدة الوطنية وسيادة الشعب و رفع المتظاهرون من سطيف نفس الشعارات.

و بولاية قالمة سجلت مشاحنات بين مجموعتين من المتظاهرين احداهما تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية و اخرى تعبر عن رفضها لهذا الاستحقاق قبل أن يتدخل جمع من المواطنين لتهدئة الأوضاع.

وبغرب الوطن، أقيمت مسيرات سلمية عبر مختلف الولايات لتجديد خصوصا مطالب "التغيير " و "رحيل بقايا النظام السابق".

و بوهران شارك المئات من المواطنين في مسيرة ردد المتظاهرون خلالها شعارات مثل "سلمية - سلمية ومطالب شرعية" و"من أجل جزائر حرة ديمقراطية اجتماعية"، معربين عن رفضهم للانتخابات مع مطالبتهم بإطلاق سراح الموقوفين في الحراك .

و قامت مجموعة من المتظاهرين برشق أفراد الشرطة بقارورات بلاستيكية أمام مقر المحطة الجهوية لمؤسسة التلفزيون ليتدخل عدد من المتظاهرين الاخرين للحيلولة دون وقوع تجاوزات. و أوقفت الشرطة شخصين على مستوى نفس الموقع والذي عرف تعزيزات أمنية مكثفة.

وبمستغانم ومعسكر خرج مواطنون في مسيرة سلمية جابوا فيها اهم الشوارع الرئيسية طالبوا خلالها ب "ضمانات قبل الذهاب للانتخابات" و"إقالة الحكومة الحالية" و"حل البرلمان".

وشارك عشرات المواطنين في مسيرة بالبيض حاملين العلم الوطني حيث دعوا الى الاستجابة لجميع مطالب الحراك الشعبي ومحاسبة جميع رؤوس الفساد.

واما بوسط مدينة تلمسان خرج مواطنون مطالبين برحيل باقي وجوه النظام السابق و من أجل نزاهة الانتخابات في الوقت طالبت المسيرة الشعبية بتيارت ب "المضي قدما نحو الانتخابات " معتبرين موعد "12 ديسمبر 2019 فوزا للشعب الجزائري سياسيا ودستوريا".

وجدد المشاركون في مسيرات ولايات عين تيموشنت وسعيدة و النعامة وخصوصا بمدينتي مشرية وعين الصفراء التأكيد على الوحدة الوطنية و نبذ الفتنة و الخلاف بين أبناء الوطن وهم يرددون "وحدة وطنية لا للجهوية.

وحمل متظاهرون وهم رافعين العلم الوطني شعارات مثل "نوفمبر المرجع و المحتوى السلطة للشعب " و" صحافة حرة و عدالة مستقلة" و "سلمية سلمية". كما طالبوا بالإفراج عن الموقوفين خلال الحراك مؤكدين على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد. كما حمل البعض الاخر شعارات اعربوا فيها على الخصوص ""وحدة وطنية ليست جهوية"،ورفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية ورحيل جميع بقايا رموز النظام السابق من أجل بناء دولة جديدة مبنية على عدالة مستقلة.

و ردد المتظاهرون النشيد الوطني " قسما" إضافة إلى شعارات "جزائر حرة ديمقراطية" و "صحافة حرة وعدالة مستقلة".

التمسك بالوحدة الوطنية و التغيير و مواصلة محاربة الفساد

بالمقابل، عرفت ولايات البليدة و تيزي وزو و بجاية و البويرة و المدية و عين الدفلى خروجا قويا للمواطنين مؤكدين تسمكهم بسلمية المظاهرات و بالوحدة الوطنية و عدم انسياقهم للعنف مطالبين بالتغيير للنظام و رحيل جميع رموزه .

و شدد المتظاهرون من خلال لافتات حملوها تمسكهم بالطابع السلمي للحراك الى غاية تحقيق جميع مطالبهم و إقامة "دولة ديمقراطية" و "عدالة مستقلة تحارب الفساد" مطالبين باطلاق سراح الموقوفين .

كما رددوا عدة شعارات تعبر عن هذه المطالب من بينها "سلمية سلمية مطالبنا شرعية" و "لا انتخابات" و "السلطة للشعب".

على عكس ذلك تراجع عدد المتظاهرين بولايتي تيبازة و الجلفة مقارنة بالأسابيع الماضية حيث جاب المواطنون الشوارع الرئيسية للمدينتين مطالبين بالتغيير و رحيل رموز النظام.

و بجنوب البلاد تجمع مواطنون بعد الظهيرة بورقلة و الوادي من أجل تجديد المطالبة بمواصلة محاربة الفساد ..

و تجمع حوالي 50 مواطنا بساحة وردة الرمال بورقلة، فيما سار أخرون في بشوارع مدينة الوادي قبل الالتقاء بساحة الشهيد "حمة لخضر" مرددين شعارات تنادي ب "التغيير و رحيل الرموز القديمة للنظام" و "مواصلة محاربة الفساد".

وبولايات جنوبية أخرى كغرداية و ادرار و تندوف من المنتظر تنظيم مسيرات في الامسية نظرا للحرارة السائدة بهذه المناطق.