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الجزائر وتوغو توقعان على مذكرة تفاهم لإعادة إنعاش العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2019 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الجزائر وتوغو توقعان على مذكرة تفاهم لإعادة إنعاش العلاقات الثنائية

الجزائر - وقعت الجزائر وتوغو, اليوم الخميس بالجزائر, على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية و خريطة الطريق, لإعادة إنعاش العلاقات الثنائية التي توقفت لقرابة 40 سنة, حسب ما أفاد به وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم.

وفي تصريح للصحافة على هامش المحادثات التي جمعته مع نظيره التوغولي, روبارت دوسي, أكد السيد بوقادوم أن هذا اللقاء يعد سانحة ل"طرح جميع المشاكل وإعادة إنعاش العلاقات مع توغو", مذكرا أن "آخر زيارة وتبادل بين البلدين تعود إلى سنة 1980".

وشدد الوزير على أن عودة العلاقات مع توغو "مهم جدا", مبرزا دور مذكرة التفاهم وخريطة الطريق في إعادة انعاشها.

وأوضح السيد بوقادوم أن هاته المذكرة تشمل العديد من المجالات التي يمكن العمل عليها وتطويرها, مشيرا إلى أن المحادثات كانت أيضا فرصة ل"تبادل الآراء وإمكانية تنسيق المواقف حول العديد من المسائل الجهوية والدولية".

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و خلال هذا اللقاء -أشار الوزير- تم كذلك تبادل الآراء فيما يخص منطقة غرب وشمال إفريقيا.

من جهته, صرح وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي والتوغوليين بالخارج أن زيارته الرسمية بالجزائر التي جاءت بدعوة من نظيره الجزائري, تدخل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستطرد قائلا: "تعد الجزائر بلدا هاما في القارة الإفريقية, حيث أنها كانت تلعب دائما دورا هاما فيها. ونظن أنه من الضروري تعزيز التعاون بيننا والذي سيتم عن طريق مذكرة التفاهم وخريطة الطريق".

وتتعلق المجالات التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتربية والتكوين, يضيف السيد دوسي.

آخر تعديل على الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2019 14:06
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر وتوغو توقعان على مذكرة تفاهم لإعادة إنعاش العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2019 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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