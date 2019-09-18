السيد شرفي يؤكد "أهمية" تنظيم انتخابات رئاسية لإعطاء رئيس الجمهورية القادم "شرعية قوية"

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على "أهمية" تنظيم انتخابات رئاسية لإعطاء رئيس الجمهورية المستقبلي "الشرعية القوية الكافية" اللازمة لتسوية الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.

و أوضح السيد شرفي عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الذهاب إلى الرئاسيات هام جدا" مؤكدا أن هذه الانتخابات من شأنها "إعطاء الرئيس المستقبلي الشرعية القوية و الكافية" التي لا تتمخض إلا عن "اقتراع صادق و شفاف".

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و يرى السيد شرفي ان تنظيم الرئاسيات في الأجل المحدد (12 ديسمبر) يسمح بتفادي المخاطر التي قد تترتب عن مرحلة "انتقالية" و تخفيف كلفة تسوية الأزمة الراهنة على كافة الأصعدة سيما "السياسي والاقتصادي".

و أضاف أنه "لا مبرر للتوجه إلى مرحلة انتقالية في حالة مثل حالة الجزائر"، مبرزا "خطر مواجهة وضعية انفلات كون أنه لا يوجد أي ضمان لنجاح هذه المرحلة".

و جدد بالمناسبة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التزام هذه الأخيرة وأعضائها الخمسين بالعمل على تنظيم "اقتراع حر و ديمقراطي" يتيح انتخاب "رئيس شرعي" يكون بمثابة تجسيد للإرادة شعبية معبر عنها "دون مخاوف أو ضغوطات".

و أكد أن "شفافية الاقتراع و صدقه سيتم ضمانهما بنسبة 100%"، مشيرا إلى أن هيئته "لن تسمح بأي تدخل" في صلاحياتها وعملها.

وبعد أن رافع من أجل استعادة ثقة المواطنين، شدد السيد شرفي على توفر الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية مشيرا في هذا السياق إلى مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء السلطة التي يرأسها. وأضاف في نفس الإطار يقول أن "المواطن مسؤول عن نجاح الاقتراع من خلال ممارسة حقه الانتخابي".

و من جهة أخرى نفى السيد شرفي الادعاءات القائلة بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تم تعيينها بحيث رد يقول بخصوص سؤال حول تعيين أعضاء الهيئة "لم يتم تعيينها وأنا أنفي ذلك قطعا".

و أوضح في هذا الشأن بأن "السلطة تم اقتراحها من قبل أعضاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار وتم تشكيلها في إطار الحوار الوطني وتم انتخاب رئيسها برفع اليد وعلنا بحضور الصحافة".

ومن جهة أخرى أشار السيد شرفي إلى أنه تم وضع مجموعة اتصال داخل السلطة "من أجل تحويل صلاحيات تنظيم الانتخابات إلى السلطة في أوانها".

وأعلن أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل الشروع في تنصيب هياكل السلطة التي ينص عليها القانون على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وحسب السيد شرفي ستقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال ال48 ساعة المقبلة بإطلاق موقع الكتروني خاص بتنظيم الاقتراع.