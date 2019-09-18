أهمية دور وسائل الإعلام العمومية والخاصة في مرافقة الانتخابات الرئاسية القادمة

وهران - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي اليوم الأربعاء بوهران، على أهمية دور وسائل الإعلام العمومية والخاصة في مرافقة الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم.

وأبرز السيد رابحي في حصة مباشرة على أمواج إذاعة وهران الجهوية بمناسبة زيارته الى الولاية أن "وسائل الإعلام العمومية والخاصة سيكون لها دور هام مثلما سبق وأن قامت به في إطار الإشعاع إلى كل ما عكفت عليه الدولة من عمل الذي أفضى إلى إقرار مواثيق إدارية وقانونية وسياسية من شأنها أن تكون القاعدة التي سيتم على أساسها تنظيم الانتخابات الرئاسية".

وأضاف الوزير أن "وسائل الإعلام البصرية والمكتوبة والمسموعة ستواصل في هذا المجهود من أجل مرافقة كل النشاطات ذات الصلة بالانتخابات سواء تعلق الأمر بالتعريف بالنصوص والقوانين المؤسسة لهذه الانتخابات أو بالتعريف بالسير الذاتية للمترشحين لهذه الاستحقاقات وكذا فيما يرتبط بسلوك أو ردود فعل المواطنين بشأن هذه الانتخابات وبنشاطات الأحزاب والمترشحين".

وأشار السيد رابحي الى أن وسائل الإعلام ستحظى بمتابعة هامة من قبل الشعب الجزائري "كون هذا الحدث السياسي والتاريخي متصل بمصير الأمة. هذا المصير نتمنى أن يكون إيجابيا يتوافق وما نطمح إليه جميعا من أمن وأمان ورخاء".

وذكر الوزير أن "وسائل الإعلام لها دور هام في تثقيف وتوجيه المجتمع وهي أداة ناجعة للتعريف بما تكتنز عليه جميع مناطق البلاد ووسيلة من شأنها أن تمكن مواطنينا من التعبير عن انشغالاتهم واهتماماتهم بما يمكن الدولة النظر في أنجع السبل التي تصب في حل تلك المشاكل وإيجاد الأجوبة المثلى للانشغالات".

وقال ذات المسؤول أن " كل الشعب الجزائري على ثقة هامة في أن هذه الاستحقاقات هي المخرج الأفضل للظروف الراهنة والمحطة التي بعون الجميع سنكون في مستوى الرد على كل التحديات التي تواجه البلاد مما يمكننا من تعاضد الجهد والالتزام بكل ما من شأنه إضفاء السكينة والأمن والاستقرار وتسخير كل ما حبانا به الله من مقدرات مادية وبشرية لصالح ازدهار هذا الوطن".

وذكر حسن رابحي أن دائرته الوزارية بصدد عرض على الحكومة جملة من النصوص القانونية التي من شأنها "تأطير قطاع الإعلام العمومي والخاص ما يمكن كل المنتسبين إلى القطاع بأن تتوفر فيهم شروط العمل الجيدة والظروف التي بإمكانها أن تكرس غاياتهم فيما يرتبط بحقوقهم وواجباتهم التي طالما طالبوا بأن يتم التأسيس لها في إطار يتسم بشفافية أكبر".

الجدير بالذكر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة يواصل زيارته الى ولاية وهران بتفقد مؤسسات إعلامية وثقافية.