كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست  

وجاء في بيان الوزارة أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 سبتمبر 2019 خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست/ن.ع.6، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش (01) ثقيل عيار 14.5 ملم وكمية من الذخيرة تقدر بـ (240) طلقة ".
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وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظّمة --يضيف المصدر ذاته --" أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4، تمنراست وعين أمقل/ن.ع.6، (21) شخصا وحجزت جهازي (02) كشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين ومطرقتي (02) ضغط وآلتين (02) لتكسير الحجارة و(50) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى (5,2) قنطار من المواد الغذائية ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية" .
من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بخنشلة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات وحجزت خمسة (05) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (890) قرص مهلوس كانت بحوزة شخصين بكل من وهران/ن.ع.2 والوادي/ن.ع.4" .