السيد بن صالح يستدعي الهيئة الناخبة غداة المصادقة على مشروعي قانونين يؤطران الرئاسيات

الجزائر - وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الأحد على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي ستجرى في 12 ديسمبر المقبل وتحسبا لها صادقت غرفتا البرلمان مؤخرا على مشروعي قانونين يؤطران العملية الانتخابية .

وفي خطاب ألقاه بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، دعا السيد بن صالح المواطنين إلى "جعل هذا الموعد نُقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيًا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سَيُمكِّن شعبنا من انتخاب رَئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رَئيس يأخذ على عاتقه قِيادة مصير البلاد وتَرجمة تطلعات شعبنا".

وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

وقد صادق على التوالي يومي الخميس والجمعة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على مشروعي قانونين.

ويتعلق مشروع القانون الأول باستحداث سلطة مستقلة دائمة تسهر على "تحضير وتنظيم وتسيير والاشراف ومراقبة الانتخابات'" وتعمل على "ترقية النظام الانتخابي المفضي إلى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة".

وينص هذا القانون على تحويل "كافة صلاحيات" السلطات الإدارية في مجال الانتخابات إلى السلطة المستقلة.

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وقد تم يوم الاحد تزكية وزير العدل الاسبق، محمد شرفي رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أما المشروع الثاني فيتمحور حول التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي ينص لا سيما على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم بالإيداع شخصيا لطلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وتم بموجب النص الجديد تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

وقبل تعديل القانون العضوي للانتخابات، كان يتعين على المترشح للرئاسيات تقديم قائمة تضم 600 توقيعا فرديا لمنتخبي المجالس الشعبية الوطنية (بلدية وولائية)أو برلمانية مقسمة على الاقل على 25 ولاية أو قائمة تضم 60.000 توقيعا فرديا على الاقل لمنتخبين يتم جمعهم من 25 ولاية على الاقل.

وبعد تأجيل الانتخابات لأول مرة والتي كانت مرتقبة يوم 18 أبريل الفارط بسبب الاحتجاجات التي انطلقت يوم 22 فبراير لرفض عهدة خامسة للرئيس المغادر عبد العزيز بوتفليقة، حدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تاريخا آخر للانتخاب الرئاسي يوم 04 يوليو الا أن الانتخاب لم يتحقق إذ لم يوافق المجلس الدستوري على أي ملف.

وكان المجلس الدستوري الذي تتمثل مهمته في السهر على احترام الدستور قد أكد أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

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== توفير الشروط اللازمة لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع ==

وفي هذا الصدد، كان رئيس الدولة قد أعلن يوم 03 يوليو الفارط عن إطلاق حوار وطني، مؤكدا ان الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار الذي سيركزُ على هدفه الاستراتيجي الأوحد ألا وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية.

و في سياق هذا الخطاب، تم تنصيب يوم 25 يوليو المنصرم الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار المكلفة بمهمة المساهمة في توفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم في "شفافية تامة و نزاهة كاملة".

و عقب مشاورات أجرتها مع 23 حزبا سياسيا و العديد من الجمعيات الوطنية و المحلية، سلمت ذات الهيئة في 8 سبتمبر تقريرها النهائي لرئيس الدولة المتضمن مشروعين قانونيين من شأنهما تأطير المسار الانتخابي.

و من جهة الطبقة السياسية و المجتمع المدني، ظهرت ثلاثة أقطاب. أحزاب الأغلبية في البرلمان جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي اللذين يدعمان تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. غير أن هاتين التشكيلتين السياسيتين صعب عليهما التنصل من الدعم الذي قدمتاه للعهدات المتتالية للرئيس السابق الذي قدم استقالته في 2 أبريل المنصرم.

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و يعتبر المنتدى الوطني من أجل الحوار الذي يجمع أحزاب سياسية على غرار طلائع الحريات و حركة مجتمع السلم و جبهة العدالة و التنمية و جيل جديد إضافة إلى فاعلين للمجتمع المدني و نقابات و شخصيات، أن إجراء انتخابات "حرة و نزيهة" هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة و لكن عرض شروط مسبقة تخص الحقوق السياسية و الحريات للانضمام إلى هذا المسار.

من جهتهم، طالبت قوى البديل الديمقراطي التي تضم أحزاب سياسية و منظمات نقابية و شخصيات وطنية على غرار حزب جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفترة "انتقال ديمقراطي" و "مسار تأسيسي" من أجل إعادة تأسيس الدولة، معتبرة أن تنظيم انتخابات رئاسية في إطار النظام الحالي "لا يخدم سوى تجديد

هذا الأخير".