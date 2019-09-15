رئيس الدولة التزم بتسخير "كل الامكانيات" لإنجاح مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي يوم الأحد بالجزائر العاصمة , التزام رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, بوضع كل إمكانيات الدولة لخدمة وإنجاح مهام هذه السلطة.

و قال السيد شرفي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الدولة ان هذا الاخير "التزم بوضع كل إمكانيات الدولة لخدمة وإنجاح مهام هذه السلطة الفريدة من نوعها في تاريخ الجزائر وحتى لما هو موجود في العالم".

وأضاف السيد شرفي قائلا :"نستبشر خيرا بما تزخر به هذه السلطة من كفاءات تنتمي الى مختلف الاجيال", معربا ان أمله في أن تكون "تكليلا لمسار نوفمبر 1954 من اجل استكمال بناء الدولة التي كان ينشدها آباؤنا وجيلنا والجيل الصاعد الذي يشكل مستقبل هذه البلاد, الذي سيكون زاهرا بالنظر لما لمسنا فيه من علم و وعي خلال مسار الحوار".

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