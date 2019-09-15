رئيس المحكمة الدستورية لأنغولا يشيد بالعلاقات الممتازة بين بلاده والجزائر

الجزائر- وصف رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية انغولا, مانويل ميغال دي كوستا أراغو, يوم الأحد بالجزائر, العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر ب"الممتازة" و"التاريخية" مشيدا بجهود الجزائر "المستمرة في دعم "هيئات الرقابة الدستورية الافريقية.

وفي تصريح عقب استقباله من طرف رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, أشاد السيد دي كوستا أراغو بالعلاقات "الممتازة" و"التاريخية" التي تربط البلدين مثمنا دور الجزائر التي ساهمت كما قال في تكوين العديد من الاطارات الانغولية للمساهمة في التنمية بعد نيل بلادهم الاستقلال.

وفي سياق متصل, نوه المتحدث الذي يترأس منذ جوان الماضي, هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بدور الجزائر "الرائد في تأسيس هذه المنظمة واستضافة أمانتها الوطنية" وبجهودها المستمرة في دعمها وتفعيل الياتها على المستوى القاري والافريقي.

وبالمناسبة, أبرز ذات المسؤول أهمية هذه المنظمة الافريقية في نشر الثقافة القانونية الدستورية بما يساعد على تكريس الدمقراطية وحماية الحقوق في القارة مضيفا أن رهان المنظمة المتكونة الان من 46 بلد عضو ضم البلدان الثمانية الأخرى إليها.

وعقب المحادثات الثنائية, التي توسعت الى وفدي البلدين, تم ابرام اتفاق تعاون بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية لجمهورية انغولا لتعزيز السبل الكفيلة بترقية التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي.

كما تم تنظيم لقاء علمي ألقى فيه رئيس المجلس الدستوري كلمة ابرز فيها أهمية اعتماد الدول الافريقية, نهاية الثمانينات, اليات الرقابة الدستورية وتكييفها مع خصوصياتها التاريخية والسياسية بما يواكب حركية انتشار القضاء الدستوري عبر العالم بما يضمن تكريس دولة القانون كما هو الحال بالجزائر.

وأشار السيد فنيش بهذا الخصوص الى الدور الذي لعبته الجزائر في إنشاء هيئة قارية متخصصة في القضاء الدستوري وبدعمها لها بكل الإمكانيات الضرورية بصفتها دولة المقر مما مكن من تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدان الأعضاء وبين المنظمة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.