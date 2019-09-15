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وفاة الرئيس الاندونيسي الأسبق: التوقيع على سجل التعازي

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
وفاة الرئيس الاندونيسي الأسبق: التوقيع على سجل التعازي

الجزائر - وقع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان، اليوم الأحد بسفارة اندونيسيا بالجزائر، بإسم رئيس الدولة، على سجل التعازي اثر وفاة الرئيس الاندونيسي الأسبق، بحر الدين يوسف حبيبي.

وكتب السيد رشيد بلادهان :" تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نبأ وفاة بحر الدين يوسف حبيبي، الرئيس الأسبق لجمهورية إندونيسيا. وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بإسم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و بإسم الحكومة والشعب الجزائريين، بأخلص التعازي القلبية إلى جمهورية إندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى عائلة المرحوم".

وأكد في هذا الصدد، أن إندونيسيا تخسر برحيل الفقيد "أحد قادتها الكبار الذين كان لهم الدور الهام في توطيد نهضة إندونيسيا ومسيرتها التنموية وتعزيز مكانتها بين الأمم"، مشيرا إلى أن المرحوم "كان له أثر إيجابي في تمتين علاقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين الجزائر وإندونيسيا وبفقدانه، تفقد الجزائر أحد أصدقائها الكبار".

كما أبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية "عميق مشاعر التضامن والمواساة مع شعب إندونيسيا الشقيق وعائلة المرحوم"، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

آخر تعديل على الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 13:50
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وفاة الرئيس الاندونيسي الأسبق: التوقيع على سجل التعازي
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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