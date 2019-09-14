الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية

الجزائر- أدانت الجزائر اليوم السبت بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة العربية السعودية, معربة عن استنكارها لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الهجمات التي تعرضت لها, اليوم السبت 14 سبتمبر 2019, منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص, شرق المملكة العربية السعودية, ونعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق".

و بعد أن أعرب عن تضامن الجزائر مع المملكة العربية السعودية و شعبها الشقيق, جدد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية دعوة الجزائر "إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة و لغة الحوار", مؤكدا تطلعها إلى "عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا".