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رئيس مجلس الأمة بالنيابة يمثل رئيس الدولة في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2019 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر- كلف رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل, لتمثيله في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق, روبرت موغابي, كما جاء يوم الجمعة في بيان لرئاسة الجمهورية.

وكانت سلطات زيمبابوي قد اعلنت يوم الجمعة الماضي عن وفاة الرئيس السابق للبلاد, روبرت موغابي, عن عمر ناهز 95 عاما.

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آخر تعديل على الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2019 14:22
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رئيس مجلس الأمة بالنيابة يمثل رئيس الدولة في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 أيلول/سبتمبر 2019 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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