رئيس مجلس الأمة بالنيابة يمثل رئيس الدولة في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق

بلخير يشارك في منتدى حول توظيف التكنولوجيات والابتكار في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسقط -

المصادقة على القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الانتخابات -

مشاركة حاشدة في فعاليات الجمعة ال 74 من مسيرات العودة السلمية بغزة -

القضاء ببومرداس على الإرهابي المبحوث عنه شليل الوناس المدعو الحارث ( -

بوقدوم ونظيره العراقي يتباحثان سبل توثيق العلاقات الثنائية في جميع الميادين -

الرئاسيات في تونس: انطلاق الاقتراع الجمعة للجالية التونسية -

سيول: حصيلة تدخل وحدات الحماية المدنية من الاضطرابات الجوية -

تيسمسيلت: مياه الأمطار تغمر عديد المساكن والطرقات الوطنية والحضرية -

نفط: ضرورة التطبيق الصارم لالتزامات منظمة الأوبيك في خفض الانتاج -

/الجولة الرابعة/: أهلي برج بوعريريج ينفرد مؤقتا بالريادة وأول فوز لوفاق سطيف -

ضبط أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج قرب الشريط الحدودي بولاية تلمسان -

العاصمة: مستوى مياه السيول وصل حتى 40 سم بالعديد من البلديات -

الجزائر العاصمة/ سيول: إنقاذ فتاة من موت محقق ببلدية بئر مراد رايس -

أمطار غزيرة على الجزائر العاصمة تتسبب في سيول جارفة وشل حركة المرور -

المدير العام للأمن الوطني يشرف على تنصيب رئيس أمن ولاية الجزائر -

مجلس الأمة: عرض النصين القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية للانتخابات وبنظام الانتخابات -

سوق أهراس : العثور على جثة الشخص الذي جرفته سيول الأمطار الرعدية ببلدية الزوابي -

الجزائر تدين بقوة إعلان إسرائيل فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية لإثبات عضوية نواب جدد -