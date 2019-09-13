رئيس مجلس الأمة بالنيابة يمثل رئيس الدولة في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق

وكانت سلطات زيمبابوي قد اعلنت يوم الجمعة الماضي عن وفاة الرئيس السابق للبلاد, روبرت موغابي, عن عمر ناهز 95 عاما.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- كلف رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل, لتمثيله في مراسم تشييع جنازة رئيس زيمبابوي السابق, روبرت موغابي, كما جاء يوم الجمعة في بيان لرئاسة الجمهورية.
وكانت سلطات زيمبابوي قد اعلنت يوم الجمعة الماضي عن وفاة الرئيس السابق للبلاد, روبرت موغابي, عن عمر ناهز 95 عاما.
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