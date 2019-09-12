المدير العام للأمن الوطني يشرف على تنصيب رئيس أمن ولاية الجزائر

الجزائر - أشرف المدير العام للأمن الوطني،السيد خليفة أونيسي ،اليوم الخميس ،على مراسم تنصيب مراقب الشرطة بطاش أمحمد رئيسا لأمن ولاية الجزائر وهو المنصب الذي كان يشغله بالنيابة منذ جويلية 2018، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة لهذا السلك الامني.

وأشاد المدير العام للأمن الوطني خلال حفل التنصيب الذي تم بحضور إطارات سامية من المديريات المركزية و من مصالح امن ولاية الجزائر "بجهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة والوقاية منها"، داعيا الى "المزيد من الجهد واليقظة لضمان حماية الاشخاص و الممتلكات و تعزيز الامن و الطمأنينة في المجتمع".

كما دعا ذات المسؤول إلى ضرورة "الالتزام الصارم بالقانون و مبادئ حقوق الانسان" و "التنسيق مع كافة الشركاء الامنيين والسلطات المحلية بما يعزز المنظومة الامنية الوطنية" .

كما ابرز في كلمته اهمية تعزيز المبادرات التي تندرج ضمن العمل الجواري بما يُقوي روابط الثقة مع المواطن كونه شريك اساسي في العمل الامني.

و حث السيد اونيسي في كلمته على تشجيع كل المبادرات الرامية إلى التوعية و الوقاية من الجريمة باشراك المجتمع المدني والإعلام و بما يمكن من تقديم خدمة امنية للمواطن تتماشى و تطلعات المجتمع و اماله المستقبلية لبناء دولة عصرية.

للإشارة فان رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، كان قد أجرى الأحد الفارط، حركة لرؤساء الأمن بالولايات، شملت 40 منصبا، وذلك وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.