Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ضرورة تحلي أعوان الشرطة بالصرامة والتفاني في أداء الواجب للوصول إلى الاحترافية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2019 16:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
ضرورة تحلي أعوان الشرطة بالصرامة والتفاني في أداء الواجب للوصول إلى الاحترافية

وهران - أكد المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة بن دراجي جمال يوم الخميس بوهران على ضرورة تحلي كل عون من أعوان الشرطة بالصرامة و التفاني في أداء الواجب و الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته باعتبار هذا الأمر سيدفع بالمؤسسة إلى الاحترافية.

و دعا المفتش العام للأمن الوطني ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني في مراسيم تنصيب محافظ الشرطة شاقور محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية وهران كافة أعوان الشرطة إلى "التقيد بالقواعد الصارمة للانضباط والتحلي بالصرامة والتفاني في أداء الواجب باعتبار ذلك من مستلزمات الدفع بمؤسستنا إلى الاحترافية في إطار احترام قوانين الجمهورية".

كما طالبهم بدعم رئيس أمن الولاية الجديد و العمل بروح الفريق الواحد لتمكينه من أداء ما ينتظره من مهام "التي تصب في مجملها ضمن رؤية موحدة هدفها الأسمى خدمة الوطن في ظل التطبيق الحرفي للقوانين".

وحث نفس المسؤول رئيس أمن ولاية وهران الجديد على "التحلي بروح الواجب والمسؤولية من خلال أداء مهامه في إطار احترام القوانين و النظم و عدم ادخار أي جهد في تقديم النصائح و التوجيهات لأعوانه لمساعدتهم على القيام بواجبهم بكل احترافية و استقامة" وجعل أولوياته السهر على التكفل بانشغالات المواطن و التعاون مع مختلف الأسلاك للقضاء على الجريمة في وهران.

من جهته ذكر مراقب الشرطة شاقور محمد أن المهمة التي أسندت له تعد "تكليفا كبيرا" للسهر على أمن الوطن و سلامة المواطنين و "سنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحقيق الأمن العام و السكينة و تحقيق المزيد في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على دور الشرطة الجوارية في تحقيق ذلك".

يذكر أن تعيين مراقب الشرطة شاقور محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية وهران جاء خلفا للعميد أول بومصباح عبد المالك.

وقبل تعيينه بوهران كان مراقب الشرطة شاقور محمد يشغل منصب رئيس أمن ولاية البليدة.

آخر تعديل على الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2019 16:02
كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة تحلي أعوان الشرطة بالصرامة والتفاني في أداء الواجب للوصول إلى الاحترافية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2019 16:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.09.12

المغرب مستمر في جرائمه في الصحراء الغربية المحتلة ويمعن في التستر عليها (لجنة صحراوية)

19.09.12

مشروعا القانونين المتعلقين بنظام الإنتخابات والسلطة المستقلة للإنتخابات غدا الجمعة امام…

19.09.12

حوادث مرور: وفاة 15 شخصا وجرح 336 آخرين على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع

19.09.12

أوبك/خارج أوبك: ضرورة الالتزام المستمر بـاتفاق التعاون لدعم استقرار سوق النفط 

19.09.12

أمطار رعدية بعديد الولايات إلى غاية صباح الجمعة

19.09.12

ملاكمة/مونديال2019 : فوز محمد فليسي على الكونغولي لانغا كابونج دودو (5-0) 

الأكثــر قـراءة

19.09.11

سكن: مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون الوزارة الوصية بالإسراع في تلبية انشغالاتهم

19.09.09

رئيس الدولة يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

19.09.10

السلطة المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها

19.09.09

كاس امم افريقيا- 2019 ( اقل من 23 سنة) الجزائر- غانا: اقتطاع تأشيرة التأهل من سطيف

19.09.09

بيان اجتماع مجلس الوزراء

19.09.09

موسم الحصاد 2019/2018 : المنتوج الوطني من الشعير والقمح الصلب سيمكن من الاستغناء عن…