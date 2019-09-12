ضرورة تحلي أعوان الشرطة بالصرامة والتفاني في أداء الواجب للوصول إلى الاحترافية

وهران - أكد المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة بن دراجي جمال يوم الخميس بوهران على ضرورة تحلي كل عون من أعوان الشرطة بالصرامة و التفاني في أداء الواجب و الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته باعتبار هذا الأمر سيدفع بالمؤسسة إلى الاحترافية.

و دعا المفتش العام للأمن الوطني ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني في مراسيم تنصيب محافظ الشرطة شاقور محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية وهران كافة أعوان الشرطة إلى "التقيد بالقواعد الصارمة للانضباط والتحلي بالصرامة والتفاني في أداء الواجب باعتبار ذلك من مستلزمات الدفع بمؤسستنا إلى الاحترافية في إطار احترام قوانين الجمهورية".

كما طالبهم بدعم رئيس أمن الولاية الجديد و العمل بروح الفريق الواحد لتمكينه من أداء ما ينتظره من مهام "التي تصب في مجملها ضمن رؤية موحدة هدفها الأسمى خدمة الوطن في ظل التطبيق الحرفي للقوانين".

وحث نفس المسؤول رئيس أمن ولاية وهران الجديد على "التحلي بروح الواجب والمسؤولية من خلال أداء مهامه في إطار احترام القوانين و النظم و عدم ادخار أي جهد في تقديم النصائح و التوجيهات لأعوانه لمساعدتهم على القيام بواجبهم بكل احترافية و استقامة" وجعل أولوياته السهر على التكفل بانشغالات المواطن و التعاون مع مختلف الأسلاك للقضاء على الجريمة في وهران.

من جهته ذكر مراقب الشرطة شاقور محمد أن المهمة التي أسندت له تعد "تكليفا كبيرا" للسهر على أمن الوطن و سلامة المواطنين و "سنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحقيق الأمن العام و السكينة و تحقيق المزيد في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على دور الشرطة الجوارية في تحقيق ذلك".

يذكر أن تعيين مراقب الشرطة شاقور محمد رئيسا جديدا لأمن ولاية وهران جاء خلفا للعميد أول بومصباح عبد المالك.

وقبل تعيينه بوهران كان مراقب الشرطة شاقور محمد يشغل منصب رئيس أمن ولاية البليدة.