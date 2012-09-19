ضبط أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج قرب الشريط الحدودي بولاية تلمسان

الجزائر- ضبط حرس الحدود أمس الاربعاء إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي بولاية تلمسان أزيد من 100 كلغ من الكيف المعالج, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط حرس الحدود، يوم 11 سبتمبر 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي بتلمسان/ن.ع.2، (101,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

في سياق آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من غرداية وورقلة/ن.ع.4، شخصين (02) بحوزتهما (1000) وحدة من مختلف المشروبات و(1100) علبة من مادة التبغ.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة (04) أشخاص وحجزت شاحنتين (02) محملتين بأكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى (13) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية/ن.ع.4.