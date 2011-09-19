حجز أزيد من 52  قنطار من الكيف المعالج  قبالة سواحل وهران

الحركة الأخيرة في رؤساء أمن الولايات ستعطي ديناميكية جديدة للنشاط الأمني -

افتتاح الصالون الدولي الأول للصناعات الخشبية و التأثيث بمشاركة تركية قوية -

الصناعات الغذائية : الجزائر ضيف شرف معرض وورد فود من 24 إلى 27 سبتمبر بموسكو -

تنس/ كاس ديفيس 2019 ( المجموعة 3 - منطقة افريقيا): فوز الجزائر على البنين 2-1 -

مجمع سوناطراك يشارك في الطبعة 24 للمؤتمر العالمي للطاقة بأبو ظبي -

قايد صالح: الرئاسيات ستتم في الآجال بفضل قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة أطراف معادية -

الدعوة إلى تكثيف العمل التحسيسي لحث الشباب وخريجي الجامعات لاستحداث مؤسسات مصغرة -

الجزائر تفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة لمدة 4 سنوات -

جنوب/غرب : حجز 5ر2 قنطار من الكيف المعالج وتوقيف ثلاثة تجار مخدرات ينشطون ضمن شبكة دولي -

عنابة: الشروع في الثلاثي الأول من سنة 2019 في معالجة مفرزات النفايات ليكسيفيات واسترجاعها بمركز الردم التقني -

مجلس الأمة: مناقشة مشروعي تعديل قانون الانتخابات وقانون السلطة المستقلة للانتخابات الجمعة المقبل -

تثمين مشروعي القانوني المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات -

أوبك- خارج اوبك: اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج هذا الخميس بأبو ظبي -

سكن: مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون الوزارة الوصية بالإسراع في تلبية انشغالاتهم -

مجمعا سونلغاز وسوناطراك يعملان معا من اجل مواجهة الطلب على الطاقة -

انطلاق أشغال الورشة العاشرة لرابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل -

موغريني تصف بالمأساوية جريمة اغتيال شابة صحراوية بالعيون المحتلة -

عرض مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة للانتخابات وتعديل نظام الانتخابات -

أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد في العديد من ولايات الوسط -