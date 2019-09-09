بدوي يستعرض في اجتماع مجلس الوزراء اهم محاور نشاط حكومته -

جهود الهيئة الوطنية للحوار من شأنها تمكين الجزائر من الدخول في العملية الانتخابية في مناخ توافقي -

قايد صالح: انتخابات الرئاسية تمثل بوابة الخروج من الأزمة -

الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو -

تيزي وزو: توقع إستلام أكثر من 1600 وحدة من صيغة البيع بالإيجار مع نهاية السنة -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

موسم الحصاد 2019/2018 : المنتوج الوطني من الشعير والقمح الصلب سيمكن من الاستغناء عن الواردات -

توسيع صلاحيات غرف التجارة و الصناعة وتحسين أدائها في صلب اهتمامات المتدخلين -

قوى البديل الديموقراطي تجدد تمسكها بالذهاب الى مرحلة انتقالية -

وزير الطاقة يوم الخميس بأبوظبي للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة أوبك-خارج أوبك -

حوادث المرور: وفاة اربعة اشخاص واصابة 104 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية خلال24 ساعة -

وهران: اتلاف 121 هكتارا من المساحات الغابية منذ بداية حملة مكافحة الحرائق -

قسنطينة : نحو استهداف 10 آلاف مسكن في حملة تحسيسية حول أهمية تنظيف المدخنات -

كاس امم افريقيا- 2019 ( اقل من 23 سنة) الجزائر- غانا: اقتطاع تأشيرة التأهل من سطيف -

مركب الحجار: عدة إجراءات لتعزيز التموين بخام الحديد -

الفروسية: المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 11 إلى 14 سبتمبر بعين عبيد بقسنطينة -

توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي لعباس -

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تدرس طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب -

دخول جامعي 2019-2020: أزيد من 50 ألف طالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين -