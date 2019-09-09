الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

وأكد السيد بن علي الشريف في تصريح لوأج بالقول "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس الأحد 8 سبتمبر 2019 منطقتين في مقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، مخلفة العديد من القتلى و الجرحى".
وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "إن التكالب الأعمى و الحاقد للإرهاب على السكان المدنيين العزل يدل على إحباط المشروع الإرهابي و دعاته و يشجع قناعتنا وعزيمتنا بالمضي قدما في محاربة هذه الظاهرة و مواصلة تنسيق الجهود قاريا و دوليا من أجل إحباط مخططاته الهدامة والبغيضة".
وأضاف يقول "نتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية و نؤكد تضامننا الكامل لحكومة بوركينا فاسو وشعبها الشقيق".