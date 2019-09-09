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الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2019 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

الجزائر - أدانت الجزائر"بشدة" على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، اليوم الاثنين الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس منطقتين في شمال بوركينا فاسو، مؤكدة أن "الحقد الأعمى للإرهاب اتجاه السكان المدنيين يدل على إحباط المشروع الإرهابي و دعاته".

وأكد السيد بن علي الشريف في تصريح لوأج بالقول "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس الأحد 8 سبتمبر 2019 منطقتين في مقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، مخلفة العديد من القتلى و الجرحى".

وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "إن التكالب الأعمى و الحاقد للإرهاب على السكان المدنيين العزل يدل على إحباط المشروع الإرهابي و دعاته و يشجع قناعتنا وعزيمتنا بالمضي قدما في محاربة هذه الظاهرة و مواصلة تنسيق الجهود قاريا و دوليا من أجل إحباط مخططاته الهدامة والبغيضة".

وأضاف يقول "نتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية و نؤكد تضامننا الكامل لحكومة بوركينا فاسو وشعبها الشقيق".

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الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أيلول/سبتمبر 2019 19:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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