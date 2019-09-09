طاسيلي للطيران تنظم رحلة يوميا الجزائر-باريس لنقل المسافرين العالقين

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية طاسيلي للطيران يوم الأحد عن برمجتها لرحلة يوميا انطلاقا من الجزائر العاصمة باتجاه باريس-أورلي ذهابا وإيابا للسماح للمسافرين المعنيين بإلغاء رحلات إيغل أزور بالالتحاق بوجهتهم, حسبما أفاد به بيان لذات الشركة.

وجاء في البيان أنه "من أجل السماح لمسافري إيغل أزور بالحصول على خيار آخر في ظل ديمومة الأوضاع الحالية, اتخذت طاسيلي للطيران إجراءات مآلها إطلاق رحلة يومية تربط العاصمة بمطار باريس-أورلي ذهابا وإيابا".

وسينطلق هذا البرنامج الاستثنائي غدا الاثنين 9 سبتمبر 2019 بمعدل رحلتين يوميتين محددتين على الساعة 9سا40د انطلاقا من الجزائر العاصمة, وعلى الساعة 14سا20د انطلاقا من باريس-أورلي, يضيف المصدر.

وعلى سبيل تسهيل الرسوم الجمركية, تطبق طاسيلي للطيران تسعيرة واحدة ذهابا فقط أو إيابا فقط قدرها 31.400 دج أو 298 أورو, مع بيع التذاكر على موقع الانترنت التابع للشركة tassiliairlines.dz أو على مستوى كافة شبكة بيعها في الجزائر.

هذا ويوضح ذات المصدر أن الوكالات التجارية للطاسيلي بمطار الجزائر بمحطتي ركوب T4 و T2 تفتح أبوابها كل يوم من الساعة 7سا صباحا إلى غاية منتصف الليل, كما تبقى ممثليتها التجارية بباريس الواقعة بـ 122 حي شان إليزي هي الأخرى مجندة في هذه العملية.

كما تضع طاسيلي للطيران تحت تصرف زبائنها مركز اتصالات تحت الطلب على الرقم 800-737-021 بالجزائر, أو على الرقم 13-12-90-0820 بفرنسا, وكذا عنوانها الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .

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واختصت شركة "طاسيلي للطيران", فرع سوناطراك, في نقل المهنيين في مجال المحروقات, قبل أن تشرع في نقل الجمهور على المستوى المحلي والدولي منذ مارس 2013.

للإشارة فإن عدة شركات طيران تتكفل تدريجيا بمسافري شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" العالقين على مستوى مطار الجزائر الدولي إثر إلغاء رحلات هذه الأخيرة التي تخضع لتقويم قضائي, في حين لا تزال طوابير انتظار المسافرين طويلة, حسبما تمت ملاحظته بعين المكان.

للعلم فإنه تم إخضاع "إيغل أزور" لتقويم قضائي يوم الاثنين الفارط قبل أن يقدم الرئيس المدير العام للشركة لذات الشركة "فرانس إيفلان" استقالته يومين بعدها وسط أزمة انسحاب مساهمين.

لا يمكن للشركة أن "تضمن تعويضا" لزبائنها الذين اقتنوا تذاكر بعد يوم الجمعة مساء, حسبما أكدته ذات الشركة يوم الخميس في خضم إعلانها عن إلغاء كل رحلاتها, ومنذئذ لا يزال عشرات المسافرين يشكلون طوابير انتظار على مستوى الوكالات التجارية للشركات الجوية التي تضمن رحلات نحو فرنسا.