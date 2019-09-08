تخفيض الضريبة على الدخل وتحسين القدرة الشرائية للعمال من أولويات المركزية النقابية

الجزائر - أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل وتحسين القدرة الشرائية للعمال تعد من أولويات برنامج عمل المركزية النقابية.

وشدد السيد لباطشة في منتدى يومية المجاهد، على ضرورة الذهاب الى الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال" لتتمكن المنظمة من الشروع في برنامج عملها الذي سيتمحور أساسا في دراسة المسائل الاجتماعية والمهنية للعمال خاصة ما تعلق "بتحسين القدرة الشرائية وتخفيض الضريبة على الدخل".

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وأشار ذات المتحدث الى ضرورة فتح ورشة مع قطاعي العمل والصحة لدراسة آليات تعزيز طب العمل والسلامة الصحية في الوسط المهني، مؤكدا توفر قوانين ناجعة في المجال، غير أن التطبيق يشهد نقصا في الميدان.

وفي هذا السياق اعتبر السيد لباطشة أنه "يقتضي الخروج من الوضعية الحالية للبلاد لتتمكن المركزية النقابية من دراسة ومناقشة الملفات المطروحة في برنامج عملها مع الاطراف المعنية"، مبرزا أن عمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يركز على "تشخيص مشاكل المؤسسات الوطنية وانشغالات العمال بهدف تحسين ظروف العمل".

ومن هذا المنظور كشف ذات المسؤول أن الاتحاد بصدد التحضير لعقد لقاءات جهوية مع أواخر شهر سبتمبر الجاري، لجمع مقترحات الطبقة الشغيلة حول الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد.

ومن جهة أخرى أكد أن المركزية النقابية "تكفلت بانشغالات عمال بعض الشركات والمؤسسات الوطنية التي يتواجد اصحابها رهن الحبس، بالاستماع الى انشغالاتهم مع تقديم اقتراحات".

وعلى صعيد آخر،أعرب السيد لباطشة عن "قلق المركزية النقابية حول مصير العمال الجزائريين شركة الطيران ايغل أزور، الذين يقدر عددهم بحوالي 400 عامل"، مؤكدا أنه "سوف يتم الاتصال ببعض ممثلي هذه الشركة للنظر في كيفية حماية مصالح هؤلاء العمال".