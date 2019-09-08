توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بولاية خنشلة

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة/ن.ع.5، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة/ن.ع.5 وتيزي وزو/ن.ع. 1 ".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات منفصلة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (38) شخصا وحجزت (22) مولد كهربائي و(23) مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و(450) غرام من الديناميت و(06) صواعق نارية و(06) مضخات ماء ومتر واحد من الفتيل الصاعق".
من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من قسنطينة وخنشلة/ن.ع.5، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (06) بنادق تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (17) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت/ن.ع.2 ".