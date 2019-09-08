كأس إفريقيا للجودو (صنف الأشبال): الجزائر في المركز الثاني ب 26 ميدالية -

سوناطراك تعلن عن أول عملية تصدير للغاز من حقول توات بأدرار -

قرار وزاري يحظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني -

مطار الجزائر الدولي: حجز أزيد من 7.800 قرص مهلوس و توقيف المتورطين -

تنصيب السيد جمال الدين حصحاص رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر -

توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بولاية خنشلة -

هيئة الحوار: التقرير النهائي تضمن كل المقترحات المقدمة بصدق و نزاهة -

كريم يونس يقدم لرئيس الدولة التقرير النهائي حول مسار الحوار و الوساطة -

السيد بن صالح يدعو كريم يونس إلى إجراء المشاورات لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات -

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة -

إمكانية الدفع بالتقسيط للاشتراك السنوي للمؤمنين الذين يواجهون صعوبات مالية -

إنتاج الحبوب لموسم 2019/2018 سيبلغ مستوى تاريخي هو الأول منذ الاستقلال -

الجزائر - البنين (ودي): أبطال إفريقيا أمام أول اختبار بعد كان-2019 -

تونس: استمرار حملة الرئاسيات بالدخول في المناظرات التلفزيونية -

الألعاب المتوسطية 2021: لجنة التنسيق الدولية منتظرة مجددا بوهران يوم 17 سبتمبر -

ترقب تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا قوية على عدة ولايات من الوطن -

الرابطة الأولى: عبد القادر يعيش مدربا جديدا لاتحاد بلعباس -

تاجنانت تقصف بالثقيل و جمعية وهران تفاجي شبيبة بجاية خارج القواعد -

دراجات/ العاب اولمبية2020- تصفيات : سيكون للجزائر ممثلا ثانيا في دورة طوكيو -