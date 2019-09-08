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توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بولاية خنشلة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بولاية خنشلة

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت بولاية خنشلة عنصري دعم للجماعات الإرهابية في حين دمرت مفارز أخرى 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي سكيكدة وتيزي وزو، حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة/ن.ع.5، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة/ن.ع.5 وتيزي وزو/ن.ع. 1 ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات منفصلة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (38) شخصا وحجزت (22) مولد كهربائي و(23) مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و(450) غرام من الديناميت و(06) صواعق نارية و(06) مضخات ماء ومتر واحد من الفتيل الصاعق".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من قسنطينة وخنشلة/ن.ع.5، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (06) بنادق تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (17) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت/ن.ع.2 ".

آخر تعديل على الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 14:00
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توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بولاية خنشلة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 13:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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