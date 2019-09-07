تمنراست : وفاة برلماني لحزب "تاج" في حادث مرور

تمنراست - توفي النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) لولاية تمنراست، بالوافي أحمد،في حادث مرور وقع اليوم السبت بشمال الولاية، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الذي وقع على بعد 60 كلم شمال قرية آراك باقليم بلدية عين أمقل ( 400 كلم شمال تمنراست) في انقلاب السيارة التي كان على متنها النائب مع مرافق له وهو عائد إلى ولاية تمنراست، ما أدى إلى وفاة النائب (51 سنة) على الفور، فيما لم يصب مرافقه بأي أذى في هذا الحادث، وفق ذات المصدر.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء جثة الضحية نحو مستشفى آراك، على أن يتم نقلها لاحقا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست، حسب المصدر ذاته.

وكان الفقيد قد فاز بالمقعد النيابي لحزب "تاج" لولاية تمنراست في تشريعيات 2017 .

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.