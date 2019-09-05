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التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية هو "الحل الأمثل" لتجاوز "الانسداد السياسي الحالي"

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2019 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الجزائر اعتبرت كل من جبهة الحكم الراشد والاتحاد الوطني من أجل التنمية، اليوم الخميس، أن "التعجيل" بتنظيم الانتخابات الرئاسية هو "الحل الأمثل" لتجاوز "الانسداد السياسي" الذي تمر به البلاد.

وفي هذا الشأن، صرح رئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، عقب لقاء جمعه بمنسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، في إطار المشاورات الجارية للبحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد، أن "الحل الوحيد لفك الانسداد السياسي الراهن يتمثل في التعجيل بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تشرف على تحضيرها وتنظيمها والإعلان عن نتائجها هيئة وطنية مستقلة مكونة من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب تشكيل لجنة سياسية مستقلة تسهر على مراقبة مجريات العملية الانتخابية تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة وممثلين عن المترشحين".

من جهة أخرى، ترى ذات التشكيلة السياسية "ضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي وتعيين حكومة وطنية توافقية تتشكل من شخصيات سياسية وكفاءات"، داعية بالمناسبة "الجميع إلى تقديم تنازلات ووضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار من أجل بناء جمهورية جديدة ترتكز على بيان أول نوفمبر وشرعية الإرادة الشعبية".

من جانبه، أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية، محفوظ غرابة، على "ضرورة تهيئة المناخ الملائم قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات وتنصيب هيئة تتولى مهام التحضير ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية"، مقترحا في ذات السياق "إشراك الطلبة الجامعيين في مجال مراقبة هذا الاستحقاق الوطني".

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التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية هو "الحل الأمثل" لتجاوز "الانسداد السياسي الحالي"
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2019 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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