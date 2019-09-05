متحف أحمد زيانة بوهران: أكثر من 13 ألف زائرا خلال موسم الاصطياف -

تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الطريق الأنجع لمستقبل البلاد -

نحو الانطلاق في دراسة لإصدار منحة الامتياز للطلبة الجامعيين المتفوقين -

زرواطي تدعو إلى مساهمة قطاع التربية في ترسيخ ثقافة بيئية لدى التلاميذ -

عودة 120 حاج إلى ارض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج برعاية من رئاسة الجمهورية -

إعطاء الأهمية البالغة لمشروع المؤسسة الجامعية كمرجع لتطوير وعصرنة القطاع -

الدخول المدرسي 2019 /2020 : التحاق أزيد من 31.700 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقاعد الدراسة على المستوى الوطني -

استلام حوالي 180 مؤسسة تربوية قبل نهاية السنة -

إنجاز المؤسسات التعليمية بجوار المناطق السكنية لضمان تمدرس أفضل للتلاميذ -

إلزامية توجيه المنشآت الرياضية لتأطير وتوجيه الشباب في الأنشطة الرياضية -

قطاع التربية هو العمود الفقري لتنمية البلاد (وزيرة) -

السودان: ترقب إعلان الحكومة الجديدة اليوم -

عرقاب يؤكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية في المشاريع الكبرى للقطاع -

وزير الشؤون الدينية يحذر من استغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي -

تقليص آجال الانتظار و أنسنة المستشفيات من الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة -

يتعين على مصانع السيارات الوصول إلى نسبة إدماج بـ15 بالمائة -

التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط هدفه تقييد دور الجيش -

هيئة الحوار على وشك الانتهاء من إعداد الوثيقة النهائية -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى 81ر57 دولارا للبرميل -