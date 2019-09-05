نحو الانطلاق في دراسة لإصدار "منحة الامتياز " للطلبة الجامعيين المتفوقين

وأكد الوزير خلال زيارته للولاية أنه "سيتم البث في هذه الدراسة الخاصة بهذه المنحة المعمول بها في مختلف جامعات العالم بالتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع لتحديد كيفيات وشروط منح هذه المنحة والتي ستوجه أساسا للطلبة المتفوقين".
وأشار السيد بوزيد إلى أن المنحة الجامعية المقدمة حاليا للطلبة "لابأس بها" والهدف الحالي للوزارة هو خلق منحة الامتياز.
ومن جهة أخرى كشف الوزير أنه" سيتم البث مع الدخول الجامعي في دراسة كل الملفات المطروحة لدى الوزارة. وقد تم تكليف لجان لدراسة مختلف مشاكل القطاع والعمل على حلها في هدوء".
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وقد أشرف الطيب بوزيد في بداية زيارته لولاية البيض على تدشين متوسطة بسعة 480 مقعد بيداغوجي بقرية الدغيمة التابعة لبلدية المحرة والتي تحمل اسم المجاهد الراحل برزوق عبد الحميد.
ودعا الوزير القائمين على قطاع التربية بالولاية إلى ضرورة اكتشاف المواهب والنوابغ خلال المراحل التعليمية لدى التلاميذ من أجل تطويرها وحسن توجيهها مستقبلا.
ويواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته للولاية غدا الخميس حيث سيتفقد بعض المشاريع الجارية بالمركز الجامعي "نور البشير" للبيض.